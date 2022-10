Azilul si Schitul Vovidenia – edificiile pe care Episcopul Nifon, un mare ierarh al Husilor, le-a considerat de folos husenilor

Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE FINALA…Considerat norocos dupa ce a scapat cu o pedeapsa de 2 ani, masura educativa de internare intr-un centru educativ, minorul condamnat pentru viol pare sa fie parasit de noroc. Si asta dupa ce magistratii Curtii de Apel Iasi i-au marit pedeapsa, de la 2, la 3 ani internare, dar au decis…

- INFIERBANTAȚI… Scandal, țipete și bataie in marginea Hușului, in spațiul in care maine, 14 septembrie, va fi temeiul balciului tradițional! „Buzdudanii” au inaugurat totul mai devreme, printr-o incaierare facuta intre neamuri, care s-a terminat in secția de Poliție. Motivul circului s-a iscat de la…

- DIVERGENȚA… Intrecerile nocturne cu mașini de pe strazile municipiului Huși au inceput sa devina o problema pentru localnicii care au „norocul” sa locuiasca in proximitatea strazilor asfaltate, din centru și nu numai, pe unde pasionații de motoare iși fac apariția aproape noapte de noapte. Dincolo de…

- SPRIJIN… Direcția pentru Agricultura a județului Vaslui anunța punerea in plata a ajutoarelor de minimis acordate pentru susținerea producției de legume in spații protejate. Astfel, DAJ Vaslui a emis și depus la Trezoreria Vaslui un numar de 66 ordine de plata in valoare totala de 979.605 lei. Suma…

- INCURCATURA… Neatenti la semnele de circulatie, care este posibil sa fie greu de vazut din cauza crengilor sau chiar sa lipseasca de la locul cuvenit, unii soferi de TIR ajung cu vehiculele de mare tonaj in centrul municipiului Husi, dupa ce incurca strazile! In loc sa isi continue drumul pe str. A.…

- BIZAR… Cat a fost gluma, a ințeles toata lumea, insa deja situația cu „polițistul-Marcel” de la Huși risca sa nu mai aiba niciun haz! Barbatul de 30 de ani, un personaj in urbea Hușilor, a inceput sa iși ia in serios rolul de agent de Poliție, astfel ca, echipat cu haina care poarta insemnele Poliției…

- REACȚII… S-au inmulțit mașinile abandonate pe strazile din municipiul Huși, ceea ce ii nemulțumește pe localnicii care cred ca aceste vehicule adapostesc gunoaie sau rozatoare. Oamenii fac apel la autoritați sa vina sa le ridice, insa principala obligație de a nu ocupa in acest fel domeniul public revine…

- Un celebru actor de la Hollywood a suferit o transformare radicala pentru noul sau film. Fanii vedetei nu l-au putut recunoaște in imaginile puse in mediul online. Considerat candva un adevarat Don Juan in cetatea filmului, actorul faimos și-a schimbat complet look-ul pentru a interpreta un veteran…