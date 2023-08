Stiri pe aceeasi tema

- Patru politisti mureseni sunt cercetati disciplinar in cazul "Azilului groazei", descoperit recent in localitatea Bardesti. Acestia sunt colegi la aceeasi sectie cu politistul arestat in dosarul inaintat de DIICOT la Tribunalul Mures. "Cei patru agenti cercetați disciplinar sunt de la aceeasi sectie…

- Patru politisti din judetul Mures sunt cercetati disciplinar in dosarul care vizeaza azilul din localitatea Bardesti unde baneficiarii erau tinuti in conditii improprii. Potrivit, www.zi-de-zi.ro, patru politisti din cadrul IPJ Mures sunt anchetati disciplinar in cazul azilului descoperit recent in…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a informat miercuri, 2 august, la solicitarea cotidianului Zi de Zi, ca patru polițiști din cadrul instituției sunt anchetați disciplinar in cazul "Azilului groazei" descoperit recent in localitatea mureșeana Bardești. Unul dintre aceștia, Flavius…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca anchetele demarate de catre DIICOT si DNA privind ororile din azilele pentru batrani vor dezvalui nu doar abuzuri si torturi, cat si morti cauzate de rele tratamente. „Protectia sociala, ce a reiesit in primul rand din controalele facute, a dovedit ca a…

- Șefii IPJ Ilfov au demisionat in urma scandalului de la „azilele groazei”. Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca la conducerea IPJ Ilfov au fost numiți alți șefi. Cristian Persinaru, care indeplinea functia de sef al IPJ Ilfov, si adjunctul sau Stefan Frunzeanu, au demisionat in contextul…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca va solicita masuri pentru toti cei implicați in ororile de la centrele pentru ingrijirea varstnicilor din Ilfov. „Nu conteaza la ce minister isi desfasoara activitatea. Este clar ca trebuie sa fie luate masuri in consecinta”, a spus Ciuca. El a precizat ca nu…

- Marcel Ciolacu a anunțat, duminica, controale in toate centrele sociale, dupa ședința cu miniștrii pe tema „azilelor groazei”. „Sistemul trebuie schimbat. E inacceptabil sa avem persoane care isi paseaza vina una alteia”, a transmis premierul. „Nu am nicio mila pentru ticalosii care au creat aceste…

- Daniel Horodniceanu, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, va fi judecat disciplinar pentru incalcarea Statutului magistratului. E acuzat ca s-a folosit de funcție pentru a ii convinge pe doi polițiști de la rutiera sa nu il sancționeze, dupa ce l-au tras pe dreapta in trafic pentru…