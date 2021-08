Stiri pe aceeasi tema

- Vantul de dimineața a provocat pagube in Baia Mare. Un copac a cazut peste o persoana pe Bulevardul București, in stație la Pietrosu. Pe strada Melodiei un acoperiș de bloc a cazut peste autoturismele parcater in zona. Vom reveni. Dragoș HOJDA The post BAIA MARE – Copac cazut peste o persoana, mașini…

- Nu a durat mult și identitatea persoanei care a fost gasita in stare avansata de descompunere in Barajul Firiza a fost stabilita de catre polițiștii maramureșeni. In data de 05 august, in urma expertizelor medico-legale și activitaților de investigare desfasurate de polițiști, identitatea barbatului…

- Polițiștii Biroului Rutier au dispus reținerea șoferului care a provocat accidentul din weekend de la Mall pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Va reamintim ca vorbim de un tanar de 20 de ani din Buciumi, care a intrat pur și simplu cu BMW-ul in oamenii…

- Tribunalul Cluj ar urma sa se pronunțe azi in dosarul in care apare numele primarului din Baia Mare, edilul municipiului fiind cercetat pentru savarșirea infracțiunii de luare de mita. Instanța de judecata a stabilit in data de 17 mai noul termen pentru pronunțarea soluției și anume data de 17 iunie,…

- Potrivit Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole au obligatia sa desfasoare lucrari de prevenire, combatere si…

- Nu de puține ori, maramureșenii sunt indemnați sa mearga sa doneze sange la centrul de trasnfuzie sanguina din Baia Mare. Insa de cele mai multe ori oamenii se duc sa doneze sange numai atunci cand cineva din familie are nevoie de sange pentru a trai. Noroc cu instituțiile statului care iși mai duc…

- Practica abandonarii pungii de gunoi din apartament/casa langa coșul stradal este una foarte des intalnita in Baia Mare. Doar ca in ultima saptamana a lunii mai am avut și primele amenzi aplicate de polițiștii locali celor care au un obicei prost de a arunca gunoiul din casa in coșul pentru strada.…

- Tribunalul Cluj a dat ieri o noua amanare in dosarul in care primarul municipiului Baia Mare este judecat pentru luare de mita. Ieri se pare ca ar fi fost ultimul termen in acest dosar. „Stabileste termen pentru pronuntarea solutiei la data de 17.06.2021. Document: Incheiere – Amanare initiala a pronuntarii…