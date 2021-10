Azi începe Salonul Auto București! Ce au ocazia să vadă pasionații de mașini Incepe Salonul Auto București, iar pasionații de mașini au ocazia sa vada cele mai noi modele de autoturisme și limuzine. Evenimentul se va desfașura in condiții de pandemie. Pasionații de supercaruri vor gasi in standul Racebox o secțiune super sport formata dintr-un Monopost de Formula 1, 2 Monosposturi de Anduranța Radical și peste 12 modele de mașini unicat care insumeaza peste 20.000 de cai putere și au o valoare de peste 5 milioane de euro. Printre modelele expuse in standul Racebox se numara: Lamborghini Huracan Performante – 1016industries 850 HP VFEngineering, Lamborghini Aventador SVJ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

