- Criza alimentara mondiala declansata de razboiul din Ucraina va ucide milioane de oameni, facand ca populatii ample sa devina mai vulnerabile la bolile infectioase, cu riscul de a declansa astfel o noua criza sanitara, a avertizat directorul executiv al Fondului Global pentru

- Ucraina a pierdut un sfert dintre terenurile cultivabile din cauza ocupatiei ruse a anumitor regiuni, in sud si est, denunta Ministerul ucrainean al Agrculturii, insa acest lucru nu constituie ”o amenintare la adresa securitatii alimentare” a tarii, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele Klaus Iohannis recunoaște ca rezervele de hrana ale Romaniei sunt insuficiente, fiind necesare masuri pentru constituirea de rezerve și apelarea la ele in caz de criza alimentara. „Masurile luate pana acum sunt in regula, dar sunt insuficiente. Este nevoie de multe masuri pentru a fi siguri…

- Administratia Joseph Biden a catalogat drept "false" acuzatiile potrivit carora sanctiunile impuse Rusiei din cauza interventiei militare in Ucraina ar fi agravat criza alimentara la nivel international. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Insecuritatea alimentara acuta a afectat aproape 40 de milioane de persoane in plus in 2021, ajungand la aproape 200 de milioane, din cauza unor conflicte si crize climatice si economice, atrage atentia miercuri ONU intr un raport privind crizele alimentare, care nu ia in considerare razboiul din Ucraina,…

- Oferta mondiala de ulei de gatit, redusa deja ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, este pe cale sa se diminueze si mai mult. La doua luni dupa ce comertul global cu produse agricole a fost dat peste cap de acest razboi, Indonezia a interzis exporturile de ulei de gatit, pe fondul problemelor in aprovizionarea…

- In magazinele din Spania, afișele care limiteaza achiziția de sticle de ulei de floarea soarelui au devenit deja populare. De cand a inceput razboiul din Ucraina, autoritațile au inceput sa ia masuri.In decizia publicata in Monitorul Oficial nu sunt insa indicate produsele care se raționalizeaza.Decizia…

- In fața Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a fost acuzata marți ca a provocat o „criza alimentara mondiala” și ca a pus oamenii in pericol de „foamete” prin declanșarea unui razboi impotriva Ucrainei, „granarul Europei”. Președintele rus „Vladimir Putin a inceput acest razboi. El a creat aceasta…