- In legatura cu organizarea cat mai buna a pelerinajelor de Sfanta Maria din țara, CFR Calatori a anunțat ca, in perioada 13-15 august 2021, pentru ca pelerinii sa ajunga la slujbele de praznuire a Adormirii Maicii Domnului, trenurile R si IR care circula pe distanta Cluj Napoca - Gherla - Dej Calatori…

- Un urs a fost lovit de un tren miercuri dimineața pe magistrala de cale ferata 900, in județul Caraș-Severin. Potrivit IPJ Caraș-Severin, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 despre faptul ca pe magistrala de cale ferata 900 se afla un urs, de marime medie, care a fost lovit de un tren. Accidentul…

- Astazi, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, iar in vest si sud-vest se va mentine local caniculara. Disconfortul termic va fi accentuat cu precadere in Campia de Vest, Dealurile de Vest si Campia Romana, unde indicele temperatura-umezeala va atinge si, pe alocuri, va depasi pragul…

- Conform estimarilor facute de meteorologi, se anunța cod galben de canicula pana la sfarsitul lunii iunie in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, vestul Maramuresului si sud-vestul Transilvaniei. De asemenea, luni se va resimți instabilitate atmosferica in nordul Munteniei, in sud-vestul Moldovei si in…

- Avertizari meteorologice de tip Cod Portocaliu pentru cea mai mare parte din țara, inclusiv județul Timiș. Meteorologii anunța vijelii puternice, grindina, dar și canicula și disconfort termic accentuat. In plus, un nor de praf saharian va lovi Timișoara.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, noi mesaje de vreme severa. Codurile galben și portocaliu de fenomene extreme au fost actualizate. AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 iunie, ora 11:00 – 21 iunie, ora 22:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica…

- O eclipsa de soare va avea loc astazi, 10 iunie, iar in Romania va fi vizibila partial in partea nordica a tarii, mai precis in Transilvania, in Banat si in mare parte din Moldova. Evenimentul spectaculos se va producea dupa ora 13:00, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața pe DJ 581, drumul care leaga Reșița de Lupac, in județul Caraș-Severin. Incidentul s-a produs in jurul orei 11.30, cand o mașina și un camion s-au ciocnit violent. La fața locului s-a deplasat de urgența un echipaj din cadrul Detașamentului…