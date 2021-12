Azi e Sfântul Nicolae, Făcătorul de minuni: Pe cine ocrotește și ce trebuie făcut neapărat astăzi In fiecare an, la data de 6 decembrie, Biserica Ortodoxa si cea Romano-catolica il praznuiesc pe Sfantul Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor, al celor sarmani și nu numai. Conform tradiției populare, in nopțile sfinte de Sarbatori, cand cerurile se deschid, preț de o secunda Sfantul Nicolae poate fi vazut stand in dreapta Domnului. Datorita minunilor pe care le-a facut, Sfantul Nicolae (i se mai spune și Facatorul de minuni) este considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci, dar si al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemaritate si al celor acuzati pe nedrept. Sfantul Nicolae… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

