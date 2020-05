Stiri pe aceeasi tema

- Sfinții Constantin și Elena 2020. Pe 21 mai 2020 aproximativ doua milioane de romani iși sarbatoresc onomastica. Nume precum Constantin, Elena, dar și derivatele lor - Ileana, Lenuța, Nuți, Costel, Costica, Constanța, Constantina, Costin sunt sarbatorite pe 21 mai 2020

- Sf. Constantin și Elena 2020. Tradiții și superstiții in sarbatoarea de cruce roșie a Sfinților Imparați Constantin și Elena, din 21 mai. Ce sa faci pentru fericire, bani, dorințe grabnic indeplinite. De ce sa ai bujori in casa

- Pe 21 mai, credinciosii ii sarbatoresc pe Sfintii Imparati Constantin si Elena. Sarbatoarea este strans legata de taina si puterea Sfintei Cruci, semnul central al religiei crestine. Sfintii Constantin si Elena, „cei intocmai cu Apostolii”, sunt pomeniti in Biserica Ortodoxa, in fiecare an, la data…

- CALENDAR ORTODOX MAI 2020. Cele mai importante sarbatori religioase 1 mai Sfantul Proroc Ieremia. Armindenii. Traditii si superstitii de Armindeni In prima zi a lunii, credinciosii il praznuiesc pe Sfantul Proroc Ieremia. Tot azi este celebrata Ziua Internationala a Muncii, zi decretata libera,…

- Luna viitoare, pe 21 mai, de ziua Sfinților Imparați Constantin și Elena, stadionul Areni ar fi trebuit sa gazduiasca Meciul Legendelor, cel mai important eveniment sportiv de dupa Revoluția din 1989. Partida, una demonstrativa, s-a vrut o reeditare a celebrului meci dintre Dinamo si Foresta, scor ...

- Azi barbații beau cele 44 de pahare cu vin. Cei 40 de Sfinți Mucenici erau soldați creștini in Legiunea a XII-a Fulminata din Armenia, pe vremea imparatului Licinus (308-324), un aprig prigonitor al creștinilor. Aceștia erau de origine romana, amestecați cu greci și armeni. Ei au refuzat sa se inchine…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc, pe 9 martie, Sfintii 40 de Mucenici din Sevastia, data la care femeile dau de pomana mucenici pentru sufletul adormitilor, preparate specifice acestei zile. Barbatii, in schimb, au o singura dilema: sa bea 40 sau 44 de pahare cu vin?

- Dupa cum deja cu siguranța ati aflat, pe data de 21 mai, de ziua Sfintilor Imparati Constantin si Elena, stadionul Areni va gazdui un eveniment sportiv de marca, cel mai important din ultimii 30 de ani, care va umple pana la refuz arena suceveana, asa cum se intampla doar pe vremuri. Este vorba de ...