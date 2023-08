Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Dinamo Bucuresti si castigatoarea Cupei Romaniei, CSM Constanta, se vor duela in finala Supercupei, dupa semifinalele in sistem Turneu F4, de la Sala Dinamo, potrivit news.ro.In prima semifinala a zilei, CSM Constanta a dispus de Minaur Baia Mare, cu scorul de 27-24, iar in cea de-a doua,…

- Echipa de handbal masculin CSM Constanta a invins, sambata, formatia Minaur Baia Mare, in prima semifinala a Turneului Final Four din Supercupa Romaniei, potrivit news.ro.Intr-o reeditare a finalei Cupei Romaniei din acest an, CSM Constanta a dispus de Minaur Baia Mare cu scorul de 27-24 (11-17)…

- Zi de meci, sambata, 19 august, pentru CS Minaur Baia Mare. Cu incepere de la ora 15.00, in Sala „Dinamo” va avea loc disputa dintre CS Minaur și CSM Constanța, fiind vorba despre semifinalele SuperCupei Romaniei. Meciul va putea fi vazut pe Pro Arena. In a doua semifinala se vor intalni CSU Suceava…

- Formația de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava va debuta in noul sezon oficial intr-o companie selecta, in sala Dinamo, la Supercupa Romaniei, alaturi de Dinamo București, CSM Constanța și Minaur Baia Mare, cele mai bune trei echipe din Romania. Sambata, de la ora 17:30, ...

- Supercupa Romaniei va avea un Final 4, atat la feminin, cat și la masculin, așa cum a decis Federația Romana de Handbal. Tragerea la sorți pentru semifinale a avut loc marți. Baieții vor disputa meciurile in sala “Dinamo” din capitala, iar partidele din penultimul act vor fi CS Dinamo – CSU Suceava…

- President Iohannis to attend EU - CELAC summit in Brussels. Romania's President Klaus Iohannis will participate, on Monday and Tuesday, in the third summit meeting of the European Union - Community of Latin American and Caribbean States (EU - CELAC) in Brussels, told Agerpres. CITESTE SI July…

- July 17 in history1810 - Birth of August Treboniu Laurian, noted culture personality of the 19th century, historian and political man, one of the famous leaders of the Revolution of 1848-1849 in Transylvania, founding member, secretary general and president of the Romanian Academic Society (d. 25…

- Echipa de handbal a Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava (USV) s-a calificat in finala Campionatului European Universitar, competiție care se desfașoara la Podgorica, in Muntenegru. Joi seara, in meciul din semifinale, elevii antrenorilor Razvan Gavriloaia și Iulian Andrei au trecut ...