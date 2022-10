Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a lunii octombrie este una de referința in Calendarul Ortodox. Biserica sarbatorește Acoperamantul Maicii Domnului, un moment in care se zice ca rugaciunile catre Maica Domnului fac minuni. Sarbatoarea Acoperamantulul Maicii Domnului mai este cunoscuta in popor și sub denumirea de Pocroave,…

- Pe data de 1 octombrie a fiecarui an se sarbatorește Acoperamantul Maicii Domnului. Aceasta sarbatoare este praznuita in Biserica Ortodoxa, dar și in cele greco-catolice. Se spune ca Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului este valul pe care Fecioara Maria il intinde ca sa ocroteasca omenirea. Ce semnificație…

- 1 octombrie: Acoperamantul Maicii Domnului. Semnificațiile sarbatorii și ce nu ar trebui sa faci in aceasta zi. Superstiții In 1 octombrie, Biserica ortodoxa praznuieste pomenirea Sfantului Acoperamant al Maicii Domnului. Este prima sarbatoare de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie.…

- Azi, credinciosii ortodocsi si catolici praznuiesc Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica, asa cum este numita in popor. Este prima mare sarbatoare din cursul noului an bisericesc. Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului este praznuita in fiecare an pe data de 8 septembrie, zi in care o multime…

- Maia Morgenstern este prima celebritate invitata la „Tu urmezi!”, show-ul de cultura generala prezentat de Dan Negru la Kanal D. Ce a spus marea actrița despre prezentatorul show-ului. A mai ramas foarte puțin timp pana la marea premiera a show-ului ce pune preț pe inteligența romanilor. Sambata, de…

- Ce semnificație are numele Maria? Este unul dintre cele mai des intalnite nume, alese atat de romani, cat și de alți oameni de alte naționalitați. Maria este și un nume foarte frumos, deoarece astfel s-a numit Maica Domnului, Fecioara Maria, mama Mantuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Ce semnificație…

- Dragostea romanilor fața de Maica Domnului și increderea in ajutorul ei de neinlocuit se vad mai ales prin cinstirea pe care o au fața de icoanele Ei cu care e presarata țara. Multe sunt numite „facatoare de minuni” pentru ca prin inchinarea la ele credincioșii au primit ajutorul sperat de la Fecioara…

- Prin grija primarului Florentin Pandele, a Primariei si Consiliului Local Voluntari si a clericilor din Protopopiatul Ilfov Nord, in orașul Voluntari a avut loc o noua minune. Dupa doi ani de restricții impuse de pandemia de COVID-19, mii de romani insetați de credința au venit, in perioada 30 iunie…