Azerbaidjanul va dubla livrările de gaze către Europa Azerbaidjanul intenționeaza sa iși dubleze cel puțin livrarile de gaze catre Europa, dar acest lucru va necesita timp și investiții. Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, citat de AzerTAc, a stabilit acest obiectiv ambițios pe care Baku trebuie sa il atinga pana in 2027. Azerbaidjanul a crescut deja livrarile de gaze catre Europa cu 40% in 2022, iar potențialul de cerere este inca mare, a spus Aliyev. De asemenea, președintele a amintit memorandumul semnat recent cu autoritațile europene privind creșterea livrarilor de gaze, dar a recunoscut ca nu va fi posibila o creștere drastica a livrarilor… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

