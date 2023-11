Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Annalena Berbock, a cerut Azerbaidjanului și Armeniei sa se reconcilieze. Ea a declarat acest lucru inainte de inceperea vizitei sale de doua zile in Armenia și Azerbaidjan, relateaza DW. Potrivit șefei politicii externe germane, Germania și Europa doresc sa colaboreze cu…

- Armenia continua sa considere recunoașterea reciproca a integritații teritoriale a Armeniei și Azerbaidjanului drept o prioritate. Acest lucru a fost declarat de ministrul armean de Externe, Ararat Mirzoyan, in cadrul unei conferințe de presa comune cu omologul sau canadian, Melanie Joly, la Erevan.…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, va calatori luni in Iran, care organizeaza o reuniune pe tema conflictului armeano-azer cu sefii diplomatiilor din Armenia, Azerbaidjan, Iran, Rusia si Turcia, transmite duminica EFE, conform Agerpres."Confirmam convorbirile lui Lavrov programate pentru luni…

- Moscova analizeaza posibilitatea unei reuniuni a miniștrilor de Externe ai Rusiei, Azerbaidjanului și Armeniei la 12 octombrie la Bișkek, in marja summitului CSI. Acest lucru a fost declarat de ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Mihail Galuzin, intr-un interviu acordat RBC. "Dialogul dintre Rusia,…

- Franta este pregatita sa inceapa sa furnizeze Armeniei echipamente militare pentru a consolida capacitatile de aparare ale Erevanului, a informat Radio Free Europe/Radio Liberty pe 3 octombrie, citand ministrul francez de externe Catherine Colonna.„Franța a fost de acord sa semneze un contract cu…

- Ministrul german de Externe, Annalena Berbock, a declarat, in timpul vizitei sale la Kiev pentru a participa la o reuniune informala a miniștrilor de Externe din UE, ca Uniunea Europeana se va extinde in curind de la Lisabona pina la Lugansk. Ea a facut aceasta afirmație in cadrul unei discuții cu jurnaliștii,…

- Baku iși reafirma disponibilitatea pentru dialog și negocieri cu Erevan pe baza egalitații și a respectului reciproc pentru interesele legitime ale celor doua țari, in ciuda tuturor provocarilor serioase care decurg din poziția distructiva a Armeniei, a declarat ministrul azer de externe Ceyhun Bayramov…

- Mii de protestatari s-au adunat miercuri in capitala Armeniei pentru a denunta ceea ce ei considera ca este un esec al guvernului de la Erevan de a-i sprijini pe etnicii armeni din Karabah, dupa ce regiunea separatista a fost fortata de Azerbaidjan sa se predea intr-un mod umilitor, in urma unor confruntari…