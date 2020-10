Azerbaidjan: Atac cu rachetă într-o zonă rezidenţială din oraşul Ganja O racheta a lovit sambata o zona rezidentiala din cel de-al doilea oras din Azerbaidjan, Ganja, unde un locuitor a declarat ca a vazut sapte victime scoase de sub daramaturi, relateaza AFP. Foto: (c) AZIZ KARIMOV/EPA Acesta atac survine la cateva ore dupa ce Stepanakert, capitala regiunii separatiste Nagorno-Karabah, a fost bombardata.



Stepanakert a fost bombardat de mai multe ori de la reluarea ostilitatilor intre fortele separatiste sustinute de Erevan si armata azera in data de 27 septembrie. Bombardamentele au golit practic orasul, majoritatea…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

