Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, promite răzbunare după uciderea generalului iranian Qassem Soleimani La putin timp dupa operatiune, Pentagonul a anuntat ca presedintele american Donald Trump a dat chiar el ordinul de a fi "ucis" Soleimani, un lider al Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii islamice. Abou Mehdi al-Mouhandis, numarul doi in Hachd al-Chaabi, o coalitie paramilitara majoritat pro-Iran de acum integrata in Statul irakian, a murit de asemenea in acest bombardament. Aeroportul din Bagdad, bombardat de americani. Un general iranian si un inalt oficial irakian au murit. Reactia lui Trump Este vorba despre cea mai importanta operatiune de "decapitare"… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul anunta uciderea unui lider militar iranian în urma atacurilor aeriene la Bagdad, anunta CNN. Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis ”într-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate”…

- Statele Unite nu are ce sa faca in legatura cu asaltul asupra ambasadei americane din Bagdad, iar americanii ar trebui sa inteleaga faptul ca populatia Orientului Mijlociu uraște America, a scris Liderul Suprem al Iranului, Al Khamenei, intr-o postare de pe Twitter, de miercuri.

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a declarat luni ca Teheranul este pregatit pentru un 'schimb total de prizonieri' cu Statele Unite, afirmand ca 'mingea este acum in terenul SUA', transmite Reuters. 'Dupa ce ne-am luat inapoi ostaticul in aceasta…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat luni ca Teheranul este deschis la negocieri cu Statele Unite in legatura cu un schimb amplu de prizonieri intre cele doua țari, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: ALERTA dupa maturisirile…

- O tanara studenta din Statele Unite ale Americii din sufera de o alergie extrem de rara la apa, iar de fiecare data cand plange, transpira sau face duș, ajunge la spital. Reacția corpului ei la contactul cu apa este infioratoare.

- Presedintele Donald Trump a conditionat ajutorul militar dat Ucrainei de favoruri personale care l-ar putea ajuta sa castige alegerile din 2020, a declarat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, in cadrul audierilor, citate de CNN si b1.ro. Mai mult, o vizita a…

- Teheranul a acuzat Washingtonul de amestec in afacerile interne ale Iranului dupa ce Statele Unite si-au exprimat sustinerea fata de 'poporul iranian' in contextul violentelor manifestatii impotriva cresterii pretului la benzina din ultimele zile, informeaza France Presse. 'Asa…

- Cainele a fost "ranit usor" in urma unui raid ", dar s-a recuperat in intregime, a declarat Seful de Stat Major al Armatei americane, potrivit Generalului Mark Milley in cadrul unei conferinta de presa. Initial, generalul a refuzat sa dezvaluie numele cainelui erou, pentru ca acesta "actioneaza…