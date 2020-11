Axios: Armata israeliană se pregătește pentru posibilitatea ca Trump să lovească Iranul Forțele de aparare din Israel au primit în ultimele saptamâni instrucțiuni sa se pregateasca pentru posibilitatea ca SUA sa efectueze o acțiune militara împotriva Iranului înainte ca președintele Trump sa paraseasca funcția, au spus înalți oficiali israelieni, potrivit Axios.

De ce conteaza: guvernul israelian a instruit IDF sa întreprinda pregatirile nu din cauza vreunei informații sau a unei evaluari a faptului ca Trump va ordona o astfel de acțiune, ci pentru ca înalții oficiali israelieni anticipeaza &"o perioada foarte sensibila&" înainte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

