Dragi prieteni, in aceste momente dificile, am realizat cu adevarat cat de bogat sunt. Soția, copiii și intreaga mea familie mi-au fost alaturi și m-au incurajat neincetat. Impreuna cu voi, prietenii mei adevarați, am simțit ca nu sunt singur in aceasta lupta. Sunt recunoscator ca acești oameni minunați au fost alaturi de mine ca și frații mei. Va indemn sa raspandiți bunatatea in viața celor din jurul vostru și sa aveți incredere ca Dumnezeu va va intari in orice incercare. Mai am de depașit inca un obstacol pentru a demonstra nevinovația mea, insa cu sprijinul avocaților mei sunt hotarat sa…