AVRAM, DE LA CHINDIA LA STEAUA

Stiri pe aceeasi tema

- Chindia mișca greu pe piața transferurilor, dupa o retrogradare incredibila, la finalul primului și singurului meci jucat pe teren propriu in patru ani in prima liga, 2-2 cu FC Voluntari pe 19 mai. Din trupa care a picat in Liga 2 au ramas doar doi fotbaliști, Adrian Ionița și Andrei Șerban, pana de…

- A rasarit soarele la Academia de copii și juniori CSA Steaua prin implicarea sponsorului International Alexander, care nu a stat pe ganduri și s-a hotarat sa investeasca in infrastructura din Ghencea, astfel incat micuții fotbaliști sa beneficieze de condiții normale pentru buna desfașurare a antrenamentelor.…

- Rezultatul care a dus la retrogradarea echipei a coincis cu inaugurarea noului stadion din Targoviște. Mai mulți jucatori importanți, dar și antrenorul Toni Petrea, au plecat deja de la echipa. Chindia iși va propune, cel mai probabil, promovarea in primul sezon din Liga 2, iar pentru asta s-a ințeles…

- Dupa ce pe 3 și 4 iunie s-au disputat turul barajelor de promovare in Liga 2 Casa Pariurilor sezonul 2023/24, ziua de miercuri, 7 iunie, a adus returul și deznodamantul pentru echipele merituoase.Toate cele 10 meciuri, tur-retur au fost transmise live, exclusiv și gratuit de platforma FRF.tv, cu comentariu…

- Referitor la procesul de licențiere a cluburilor solicitante de licența de participare la Campionatul Național Liga 1, pentru sezonul 2023-2024, Administrația de Licențiere a FRF face urmatoarele precizari:Astazi, 31 mai 2023, a fost ultima zi a Comisiei de apel pentru acordarea licenței cluburilor.…

- Sezonul 2022/2023 a fost mai intens ca niciodata in fotbalul feminin romanesc, cu un numar record de echipe angrenate, certificare pentru primul eșalon și o lupta pentru titlul de campioana a Romaniei mai disputata ca niciodata!Farul Constanța și CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud, in premiera in Liga 1…

- Oamenii au luat cu asalt aplicația de vanzare a biletelor online pentru meciul Chindia – FC Voluntari, de vineri, ora 20:00, dar și casele de bilete ale noului stadion, care se redeschide dupa 4 ani de așteptare. Mulți suporteri acuza clubul ca n-au prins locuri fiindca „s-au dat invitații gratuite…

- Chindia a fost invinsa cu 0-2 de ”U” Cluj, rezultat din cauza caruia poate ajunge pe loc direct retrogradabil la finalul rundei, ceea ce se va intampla daca FC Argeș caștiga meciul cu U Craiova 1948. La finalul jocului cu ”U” Cluj, Toni Petrea a tras o concluzie dura: Chindia nu arata a echipa care…