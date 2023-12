Stiri pe aceeasi tema

- Gazele fluorurate sunt de mai multe tipuri, unele dintre acestea fiind foarte toxice, iar rapoartele internationale mentioneaza ca piata neagra a HFC are legaturi cu crima organizata. ”Autoritatea Vamala Romana va acoda o atentie deosebita importurilor de gaze fluorurate cu efect de sera pe terioriul…

- ”Biroul vamal de frontiera Siret, cel mai mare punct de comunicatie cu Ucraina, a beneficiat de fonduri de peste 10 milioane euro pentru reabilitare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, co-finantat de Uniunea Europeana”, informeaza Autoritatea Vamala Romana. Valoarea investitiei actualizata,…

- Autoritatea Vamala Romana a anunțat ca va derula in luna decembrie operațiunea „Pinocchio”, care vizeaza controale extinse privind traficul de jucarii contrafacute. Lucratorii Autoritații Vamale Romane vor desfașura ample controale pe segmentul importurilor de jucarii, concentrandu-se in principal pe…

- Președintele Autoritații Vamale Romane, Ion Cupa, a avut vineri o intrevedere cu Excelența Sa Ambasadorul Republica Moldova in Romania, Victor Chirila, la care a participat și Lucia Mursa, consilier pe aspecte economice și comerciale in cadrul Ambasadei. Discuțiile s-au axat pe identificarea de noi…

- In data de 16 noiembrie 2023, presedintele Autoritatii Vamale Romane AVR , dl. Ion Cupa, si presedintele Asociatiei Nationale Profesionale a Lucratorilor Vamali din Romania ANPLVR , dl Octavian Relu Botea, au semnat un parteneriat de colaborare. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Vamale Romane,…

- Acestea confiscate cu ajutorul a doua echipe canine, ca urmare a unei acțiuni a Autoritații Vamale Romane! Ca urmare a solicitarii MAI – IGPR – Direcția de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul Antidrog, Autoritatea Vamala Romana – Direcția Generala de Coordonare Control Vamal a dispus participarea…