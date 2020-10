Avocatul Poporului, Renate Weber, reclama faptul ca, la peste jumatate de an de la debutul pandemiei de COVID-19, autoritatile din Romania continua sa foloseasca acelasi algoritm de testare pentru depistarea celor infectati cu noul coronavirus.

"Stiti de ce nu cresc testarile pe care le face statul? Pentru ca nu s-a schimbat deloc algoritmul. Nu se testeaza aleatoriu, se testeaza in spitale, sunt focare in azilele de persoane in varsta, au inceput, din pacate, tot mai multe cazuri in inchisori, au fost de asemenea spitalele de psihiatrie. Ei acolo testeaza”, a declarat Renate Weber, marti…