- Contentionarea (limitarea mobilitatii) pacientului - mecanica (prin legare) si/sau medicamentoasa (sedare) - reprezinta un procedeu recunoscut, recomandat si legiferat atat la nivel international, cat si in Romania, precizeaza, vineri, intr-un comunicat de presa, reprezentantii Societatii Romane…

- Avocatul Poporului solicita ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, un punct de vedere referitor la necesitatea reglementarii la nivel national a contentionarii pacientilor care sunt internati in alte sectii decat cele de psihiatrie. "Plecand de la informatiile din spatiul public privind situatia de…

- Presedintele Societatii Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, Serban Bubenek, a dezvaluit la Digi24 ca pacienților COVID din unele secții de terapie intensive li se da prea mult oxigen, iar acest lucru poate provoca foarte ușor incendii. ”Asta e un non-sens medical”, susține Serban Bubenek. "Se…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, i-a solicitat Avocatului Poporului sa iși exprime un punct de vedere pe tema șantierelor ilegale din Sectorul 1 aparute in ultimii ani, care distrug cladiri de patrimoniu valoroase sau zone verzi ale Capitalei. ”In ultimii ani, in Sectorul 1, au aparut o serie…

- Unu din zece pacienți cu COVID internați in spitale este in stare grava in Secțiile de Terapie Intensiva, unitațile sanitare avertizeaza de mai mult timp ca nu mai au locuri și unele ajung chiar sa ceara transferul unor pacienți. Despre situația ingrijoratoare din secțiile ATI vorbim in emisiunea Adriana…