- Renate Weber, avocatul Poporului, a declarat, pentru Digi24, ca sesizarea la Curtea Constituționala a OUG pe sanatate este pregatita și ca va fi inaintata la inceputul saptamanii viitoare. De asemenea, Avocatul Poporului ar putea decide saptamana viitoare daca va sesiza sau nu Curtea Constituționala…

- Avocatul Poporului ataca la Curtea Constituționala OUG pe sanatate, informeaza Digi 24. Actul normativ dadea acces spitalelor private la banii publici, in cadrul programelor naționale. De asemenea, Avocatul Poporului vrea sa atace la CCR și Ordonanța privind anticipatele.Renate Weber, avocatul Poporului,…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, afirma ca institutia va decide saptamana viitoare daca va sesiza sau nu Curtea Constitutionala in legatura cu ordonanta de urgenta privind alegerile anticipate. Renate Weber a declarat, la RFI, ca nu va face o sesizare "in bloc” a CCR, pe toate cele 25 de ordonante…

- Ordonanta de urgenta adoptata marti seara de Guvernul Orban, care permitea accesul spitalelor private in programele nationale de sanatate, nu poate intra in vigoare. O spune chiar Consiliul Legislativ, in raspunsul la cererea de aviz. Consiliul Legislativ aminteste ca o ordonanta de urgenta nu poate…

- Guvernul Orban a fost criticat dupa ce a adoptat numeroase Ordonanțe de Urgența prin care se anunța schimbari importante pentru romani. Ce se va modifica la sistemul de Sanatate din Romania și ce trebuie sa știe Romanii? Schimbarile au legatura cu bolnavii de cancer și de autism din țara!

- Avocatul Poporului, Renate Weber,considera ca adoptarea, intr-o singura ședința de Guvern, a 25 de ordonanțe de urgența reprezinta o grava abatere de la norme: Guvernul s-a substituit practic...

- Avocatul Poporului, Renate Weber, nu a mai așteptat sesizari de la partidele politice și arata ca iși rezerva dreptul de a ataca la Curtea Constituționala Ordonanțele de Urgența emise intr-o singura seara de Guvern. ”Avocatul Poporului considera ca adoptarea intr-o singura ședința de Guvern a unui numar…

- Rares Bogdan a reactionat acid la declaratia lui Victor Ponta ca probabil nici liberalii nu vor ca primarii sa fie alesi in doua tururi. "Ii rog cu tot respectul sa vorbeasca in numele partidului lor si in numele alegatorilor lor, nu in numele PNL. In numele PNL vorbesc membrii PNL sau alegatorii…