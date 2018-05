Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen a scris intr-un mesaj postat pe Twitter ca el si barbatul in cauza Evgeny Freidman, cunoscut si ca 'regele taxiurilor', 'nu sunt parteneri si nu au fost niciodata parteneri in aceasta afacere sau in oricare alta.'Friedman, un imigrant rus supranumit si "regele taxiurilor",…

- Agenti ai FBI care ancheteaza presupusa ingerinta a Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 au interogat un oligarh rus in legatura cu o plata de cateva sute de mii de dolari catre avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, relateaza media americane, citate de AFP si Reuters.…

- Emmet Flood, o voce puternica in Baroul din Washington, urmeaza sa-l inlocuiasca pe Ty Cobb si sa se alature echipei de juristi ai Casei Albe, potrivit The New York Times (NYT). Presedintele american poarta lupte pe mai multe fronturi judiciare, cel mai important fiind ancheta procurorului special Robert…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Avocatul principal al lui Donald Trump pentru ancheta procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016 a demisionat joi, conform New York Times, care citeaza doua surse familiare cu acest dosar, relateaza Reuters.