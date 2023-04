Avocatul lui Dan Diaconescu, Alexandru Murarescu, ne-a declarat ca abia la ora 17.25, adica la peste 12 ore dupa ce Poliția a descins la casa lui Dan Diaconescu, acestuia i-au fost aduse oficial la cunoștința acuzațiile. Totodata, avocatul Alexandru Murarescu ne-a povestit cum s-a derulat percheziția de la domiciliul din București al lui Dan Diaconescu. „Ce va pot spune este ca este un caz scandalos. Modul in care s-au derulat lucrurile ma fac sa ma intreb daca in Romania mai exista justiție. La 06:30 polițiștii au patruns in locuința lui Dan Diaconescu. Eu am fost anunțat la ora 06:45. La 06:30…