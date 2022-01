Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bacau a anulat hotararile care privesc starea de alerta, incepand din octombrie 2021. Și Curtea de Apel Bucucrești a anulat ultimele trei astel de hotarari. Avocatul Gheorghe Piperea a declarat, la Antena 3, ca printre consecințele acestor anulari se numara ilegalitatea amenzilor date…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat prelungirea starii de alerta în România. Masura intra în vigoare de marți, 9 noiembrie, pentru o perioada de 30 de zile. Conform acestei hotarâri , ramân în vigoare…

- Pe 21 octombrie 2021, Curtea de Apel București a anulat nu mai puțin de trei hotarari de guvern: doua hotarari prin care s-a prelungit starea de alerta, in iunie și iulie, dar și o hotarare prin care s-au modificat restricțiile impuse in starea de alerta. Hotararea CAB nu este definitiva, putand…

- Prim-ministrul Moldovei Natalia Gavrilița a anunțat introducerea starii de urgența in domeniul energiei. Ea a declarat, vineri, ca starea de urgența este introdusa din cauza lipsei de gaz și a scaderii presiunii in sistemul de gaze al republicii. In acest sens, vineri va fi convocata o ședința…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, ieri, Hotararea nr. 80 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 10 octombrie 2021. Prin Hotararea numarul 80 sunt menținute masurile adoptate in Hotararea…