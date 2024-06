Cifre oficiale. George Tuță, declarat câștigător la Sectorul 1 Candidatul PSD-PNL, George Tuța, a fost declarat caștigator, dupa ce datele din procesele-verbale ale tuturor secțiilor de votare din Sectorul 1 au fost procesate. Rezultatul final inregistrat la Autoritatea Electorala Permanenta dupa finalizarea verificarii secțiilor este George Tuța 35.910 de voturi, Clotilde Armand 35.237 de voturi. „Candidatul declarat ales caruia i se va atribui mandatul […] The post Cifre oficiale. George Tuța, declarat caștigator la Sectorul 1 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

