- Biroul Anticorupție a depus in instanța de judecata o cerere de arestare a fostului judecator. Avocatul lui incearca retragerea dosarului de la NABU. Pe 4 august, Curtea Suprema Anticorupție va examina solicitarea NABU privind alegerea pedepsei pentru fostul judecator Nicolai Ceaus, s-a anunțat pe site-ul…

- Fostul judecator ucrainean Mykola Ceaus se afla sub protecția Serviciului de Securitate al Ucrainei. Declaratia a fost facuta de avocatul sau Rostislav Kravet, care a reusit sa discute cu Ceaus. Potrivit avocatului, clientul sau nu a fost reținut.

- Fostul judecator Nicolae Ceaus, rapit la Chișinau in luna aprilie, s-ar afla in custodia Serviciului de Securitate al Ucrainei, scrie presa din țara vecina. Avocatul lui Ceaus, Rotislav Kraveț, a confirmat ca clientul sau este transportat la Kiev. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a anunțat ieri…

- Presedintii Georgiei, Moldovei si Ucrainei - Salome Zourabichvili, Maia Sandu si Vladimir Zelenski - au semnat declaratia summitului "Trio Asociat". Semnarea declaratiei a avut loc luni la Batumi, unde sefii celor trei state au participat la Conferinta internationala cu genericul "Trei state - o…

- Una dintre concluziile raportului preliminar al comisiei parlamentare din Republica Moldova, care a investigat circumstantele in care a disparut fostul judecator ucrainean Mykola Ceaus, la Chișinau, arata ca acesta a fost rapit de serviciile speciale ucrainene. Așa ca, in acest context, comisia cere…

- Vasile Nastase, președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind rapirea fostului judecator ucrainean Nicolai Ceaus in Moldova, a adresat o scrisoare parlamentarilor ucraineni, in care propune discutarea materialelor anchetei la Kyiv in perioada 28-31 mai, inclusiv in regim online. "Ținind cont…

- „O astfel de adresare video nu inseamna altceva decat faptul ca Ceaus nu este in libertate. El este controlat de anumite persoane, ceea ce, cel mai probabil, confirma versiunea implicarii in rapirea sa a serviciilor secrete din Ucraina”. Declarația aparține lui Rostislav Kraveț, avocatul fostului judecator…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a pornit un dosar penal in cazul dispariției fostului judecator ucrainean, Mykola Ceaus.Informatia a fost confirmata pentru postul nostru de televiziune de sotia acestuia, Svetlana Ceaus.