- Dan Hosu a fost șeful Serviciului de combatere a traficului cu migranți din cadrul Direcției de combatere a crimei organizate a IGPR.In anul 2016, acesta deținea funcția de director general al Despagubiri, Accidente, Vatamari SRL.

- Soțul fostei șefe DIICOT, Dan Hosu, a murit vineri, 3 februarie, a informat g4media.ro. Giorgiana Hosu a confirmat informația pentru Libertatea. Dan Hosu urma sa primeasca decizia in dosarul Carpatica Asig pe 7 februarie.„Intr-adevar, soțul meu a murit la ora 13.52”, a spus Giorgiana Hosu pentru Libertatea.Intrebata…

- Mai multe organizatii civice cer, joi, demisia ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, acuzand "un posibil amestec intr-un dosar de coruptie". "Exista suspiciuni rezonabile ca a avut acces la informatii dintr-un dosar aflat pe rol, un dosar cu mare incarcatura politica„, au transmis organizatiile, referindu-se…

- Un barbat din Rebrișoara a ajuns in arestul poliției bistrițene. Acesta este cercetrat de autoritațile engleze pentru trafic ilegal de migranți. Pe numele lui a fost emis ordin european de arestare. Un barbat de 31 de ani din Rebrișoara a fost zarit de polițiști in Lunca Ilvei. A fost luat pe sus și…

- Fostul judecator al Curții de Apel București, Corneliu Bogdan Ion Tudoran, și-a ridicat casa in sectorul 1 al Capitalei fara autorizație de construire, fara facturi de lucrari și cu muncitori aduși „la negru” de la firme ale persoanelor din cercul de apropiați. In urma dezvaluirilor aparute in presa,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat joi, 19 ianuarie, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca este „departe de mine gandul de a fi dorit sa influentez pe cineva”, a informat news.ro. Precizarile au venit dupa ce Predoiu a spus la Europa FM ca soțul fostei șefe DIICOT a fost achitat,…

- Pe parcursul saptamanii curente, Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, a preluat in administrare 29 de bunuri mobile (autovehicule si…

- Avand in vedere interesul manifestat de mass media și pentru corecta informare a opiniei publice, Secția pentru judecatori in materie disciplinara aduce la cunoștința ca in ședința de astazi a hotarat excluderea din magistratura a doamnelor judecator PANIOGLU DANIELA și GULUȚANU ALINA - NADIA, din cadrul…