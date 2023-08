Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Adrian Cuculis intra tare peste șoferul drogat: Cazul asta intra direct pe inchisoare cu executare, daca se va pronunta o condamnareAvocatul Adrian Cuculis a afirmat luni despre cazul accidentului din 2 Mai ca este primul caz, este premiera de fapt, imediat dupa ce s-a schimbat legislatia…

- In 13 iulie intra in vigoare legea prin care se prevede inchisoare cu executare pentru cei care sunt implicați in accidente rutiere mortale, in timp ce conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau fara permis. Este vorba despre Legea nr. 213/2023 pentru completarea art.91 din Legea nr. 286/2009…

- Te-ai saturat sa tot discuți cu reprezentanții magazinelor referitor la returnarea produselor. Iata ca acum acest lucru va fi statuat clar in lege. In cazul in care un client va constata in cel mult 30 de zile de la livrarea unui produs, ca acesta nu este bun, va putea beneficia direct de inlocuirea…

- Daniela Visoianu, expert educational, a afirmat luni, la Prima News, ca in Romania nu avem in prezent standarde de referinta in zona de evaluare, intrebandu-se ce inseamna sa fii un elev de nota 8 la limba si literatura romana. Concret, expertul atenționeaza ca nu exista o grila pe baza careia sa se…

- Deputatul UDMR Szabo Odon a afirmat, referindu-se la greva profesorilor, ca nu a picat foarte bine faptul ca ministrul de Interne, Lucian Bode, a iesit cu anuntul ca s-a inteles cu sindicatele polițiștilor si maresc de la 1 iunie salariile. A picat ca nuca in perete, a spus el. Szabo Odon a declarat…