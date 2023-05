Stiri pe aceeasi tema

Starea actuala a lumii nu reflecta prea multa poezie. De aceea e nevoie de poeți și de cititorii lor, este de parere Cristian Radu Constantin, unul dintre cei mai mari poeți romani. Pana nu demult, poeziile lui Cristian Radu Constantin au fost publicat doar in reviste, antologii de poezie și pe Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, de la Constanța, despre 'gaura din buget' și a spus ca nu vor exista taieri la salarii sau disponibilizari."Este, intr-adevar o discuție in spațiul opublic care a luat o direcție total greșit. Situația economica este buna,. avem ccreștere economica, dezvoltatre.

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, 20 martie, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul anului 2022, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui

Londonezii au reacționat sambata (11 martie) la decizia BBC de a-l scoate din emisie pe prezentatorul Gary Lineker, in urma unei dispute privind libertatea de exprimare. BBC a fost nevoit sa intrerupa sambata o mare parte din transmisiunile de fotbal, deoarece prezentatorii au refuzat sa lucreze in

Ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, Ihor Prokopchuk, a informat ca vineri urmeaza sa aiba loc consultari tehnice cu partea romana in legatura cu lucrarile efectuate pe Canalul Bastroe, conform Agerpres.

Cearta dintre doi baieți din Constanța s-a terminat cu dosare penale, dupa ce un tatal unuia dintre copii și inca un barbat l-au batut pe celalalt copil, in varsta de 13 ani. Parintele victimei a sesizat Poliția.

Fostul ofițer al CIA și al Agenției de Securitate Naționala (NSA) din SUA, Edward Snowden, susține ca prin scandalul OZN-urilor de la nivel mondial se omite unul mai important: Nord Stream.