Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii miliardarului Elon Musk, in documentele depuse vineri la tribunalul din Delaware Chancery, au declarat ca ”cererea nejustificata” a Twitter de a grabi judecarea cazului fuziunii in doua luni ar trebui respinsa. Compania cu sediul in San Francisco incearca sa rezolve lunile de incertitudine…

- Vestea pe care o banuiam cu totii a venit: Elon Musk renunta oficial la achzitia Twitter, cea care pornise la drum in aprilie 2022. Initial Musk a cumparat 9% din companie, apoi a facut o oferta de 44 de miliarde de dolari pentru a prelua intregul gigant tech. Pe parcursul procedurii a tot cautat motive…

- Avocații lui Elon Musk au anunțat Comisia Bursei de Valori din SUA ca CEO-ul Tesla și SpaceX reziliaza ințelegerea de achiziție a Twitter și au acuzat compania ca „incalca semnificativ mai multe prevederi” ale acordului de cumparare.

- Forțele armate ale Ucrainei au primit noi sisteme de comunicații prin satelit Starlink de la fondatorul și CEO-ul companiei SpaceX, Elon Musk, scrie The Guardian. Intr-un mesaj publicat sambata pe Twitter, Ministerul ucrainean al Apararii a precizat: „Multitaskerul Elonmusk reușește nu numai sa lucreze…

- Premierul Boris Johnson a inceput sa se pregateasca pentru eforturile de respingere a motiunii de cenzura, care probabil va fi depusa peste cateva zile, afirma surse guvernamentale de la Londra, citate de cotidianul The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Manevre greu de imaginat in patria libertații de exprimare: imediat dupa preluarea Twitter de catre miliardarul Elon Musk, Departamentul Homeland Security al guvernului american inființeaza un așa numit Consiliu de combatere a dezinformarii, care ar urma, declarativ, sa se ocupe cu precadere de problema…

- Musk a incheiat marti un acord pentru achizitionarea Twitter pentru 44 de miliarde de dolari. Avocatii sai au incercat sa rezilieze decretul de consimtamant din 2018, care a rezolvat acuzatiile SEC de frauda cu titluri de valoare si au sustinut ca urmarirea lui Musk de catre autoritatile de reglementare…