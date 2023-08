Stiri pe aceeasi tema

- Impunerea unui CASS in sistem real, neplafonat, dubleaza sarcina fiscala a avocatilor si, practic, sanctioneaza performanta in profesie, fara insa a oferi nimic suplimentar in sfera contraprestatiei sistemului de sanatate, afirma Baroul Bucuresti. Intr-un comunicat transmis sambata, Baroul Bucuresti…

- Alți sindicaliști amenința cu greva generala. Este vorba de sindicaliștii de la Caile Ferate. Aceștia sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile de munca. Azi va fi o pichetare la Ministerului Transporturilor. Daca negocierile nu vor da rezultate, va urma un protest pe 26 iunie și un miting in fața…

- Sindicaliștii de la CFR sunt nemulțumiți de faptul ca deși legea personalului feroviar prevedea creșterea salariilor de la 1 iulie, pana in acest moment nu a fost aprobat bugetul companiei, așa ca majorarea salariala promisa este in aer. ”Angajatii CFR vor protesta luni, intre orele 10.00 – 12.45, langa…

- Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, Rodrigo Maxim, a declarat sambata seara, la Antena 3, ca angajații CFR pot intra in greva generala incepand cu 1 iulie, in plin sezon estival, in semn de protest fața de nivelul de salarizare. „De la 1 iulie angajații CFR…

- Continua si astazi greva generala din invatamant, iar maine, in Bucuresti, este asteptat un miting de amploare al angajatilor din Educatie. Sindicalistii ameninta ca nu vor incheia mediile elevilor, daca Guvernul nu gaseste solutii la revendicarile lor. Evaluarea Nationala pentru clasa a VI-a, care…

- Greva generala din invatamant continua si miercuri, zi in care reprezentantii Guvernului sunt invitati la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI la o sedinta a liderilor sindicali, conform Agerpres.roNu a fost o negociere, a fost o intalnire informala, fata de ce se stia nu am avansat,…

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a precizat pentru Edupedu.ro ca sindicatele din Invațamant nu au primit astazi vreo invitație pentru o eventuala discuție... The post Greva generala din școli continua marți. Sindicaliștii din Educație amenința ca ies in strada appeared…

- Federatiile din educatie atentioneaza Guvernul ca profesorii sunt hotarati sa iasa masiv in strada daca Executivul nu vine cu propuneri care sa solutioneze problemele cu care acestia se confrunta, potrivit unui comunicat comun al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor…