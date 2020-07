Avocaţi: Ce lacune are proiectul de lege referitor la izolare şi carantină Noului proiect de lege emis de Guvern cu privire la carantina, izolare si internarea obligatorie ii lipsesc in continuare exigentele de claritate si de previzibilitate cerute de deciziile CCR. Doi specialisti in drept au explicat pentru „Adevarul” ca proiectul ar fi trebuit sa creeze un cadru normativ in baza caruia pot fi restranse drepturile fundamentale ale omului in caz de pandemie. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

