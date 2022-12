Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș la casa regala britanica. O prietena a reginei Elisabeta a II-a a demisionat dupa ce l-a intrebat un invitat de culoare „de unde ești cu adevarat?”, la o recepție organizata marți, 29 noiembrie, conform The Sun, noteaza click.ro. Lady Susan Hussey, o amica a regretatei regine, se pare…

- O bunica vrea sa-și salveze nepoțica de doar 8 luni din condițiile mizere in care ar trai cu mama ei, nora sa in acte. Femeia l-a parasit pe fiul ei și a plecat cu fetița lor, iar acum locuiesc intr-un container, potrivit spuselor bunicii. Barbatul parasit da vina pe soție pentru certurile lor și spune…

- La Clinica de Ginecologie din Cluj-Napoca sunt patru bebeluși care au murit in condiții suspecte, iar parinții au rupt tacerea. Parinti ai caror bebelusi au murit in Spitalul Clinic Judetean din Cluj-Napoca acuza ca acestia s-au infectat in unitatea medicala si anunta ca dau unitatea sanitara in judecata. Anca…

- Sora militarului gasit impușcat sambata, 1 octombrie, la o unitate militara din Focșani, lanseaza acuzații grave. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, unde a incarcat și doua poze, Nicoleta Boeru spune ca fratele sau nu s-a sinucis. „Fratele meu nu s-a sinucis. Fratele meu a lucrat vineri noapte.…

- Maurice Munteanu a reacționat la declarațiile facute de profesorul universitar Șerban Puiu, de la Universitatea de Teatru și Film, din București, in care se referea intr-o maniera scandaloasa in privința studentelor. Criticul de moda a dezvaluit umilințele pe care le-a suferit la 18 ani, din partea…

- Au fost momente tensionate in Piața Victoriei, acolo unde, George Simion a fost saltat de jandarmi din autocarul in care se afla pentru protestul inceput joi. Astfel, in noaptea de joi spre vineri, liderul AUR a fost inștiințat ca trebuie sa mearga la secția de Poliție pentru a da lamuriri privind o…

- Amalia Puflea, o gimnasta de 15 ani din Barlad, ar fi amenințat cu sinuciderea in cantonamentul din Deva, declarand ca este terorizata de comportamentul agresiv, atat verbal, cat și fizic, al antrenorilor.