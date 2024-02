Unul dintre liderii mafiei japoneze este acuzat de americani ca a incercat sa vanda materiale nucleare Iranului. Materialele au fost aduse din Myanmar cu ajutorul rețelelor prin care se face trafic de droguri și de arme. In schimb, contrbandiștii din Myanmar urmau sa primeasca rachete, noteaza Mediafax.

Americanii l-au pus sub acuzare pe Takeshi Ebisawa, in varsta de 60 de ani, despre care susțin ca este un lider inalt in cadrul sindicatului transnațional al crimei organizate Yakuza. Barbatul a incercat sa vanda materialele unui agent sub acoperire american.

Ebisawa și un asociat sunt…