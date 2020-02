Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a propus gratierea activistului Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks, daca ar fi declarat ca Rusia nu a fost implicata in atacurile cibernetice care au vizat Partidul Democrat din Statele Unite in anul 2016, a afirmat un avocat intr-o instanta britanica,…

- Procedura de destituire din Congresul SUA impotriva presedintelui american Donald Trump pentru abuz de putere se bazeaza pe acuzatii ”complet inventate”, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, in tradiționala sa conferința anuala de presa, arata Agerpres. ”Mai trebuie sa treaca si prin Senat,…

- Ingerinta rusa in alegerile americane reprezinta in continuare un obstacol in calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertismentul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a dezmintit, comenteaza…

- Ingerinta rusa în alegerile americane reprezinta în continuare un obstacol în calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertisment ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a…

- Ingerinta rusa in alegerile americane reprezinta in continuare un obstacol in calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertismentul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a dezmintit, comenteaza…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat marti ca Moscova a dorit sa publice comunicatiile cu Washingtonul care ar exonera Rusia de acuzatiile ca s-a amestecat in alegerile prezidentiale americane din 2016, dar Statele Unite au blocat publicarea, transmite Reuters, potrivit news.ro.In…

- Informatia vine la o zi dupa ce serviciul secret de informatii danez a avertizat cu privire la intensificarea rivalitatii geopolitice in nord si a spus ca armata chineza foloseste tot mai mult cercetarea stiintifica in zona arctica pentru a patrunde in regiune. „Testele au avut loc la jumatatea…

- Fostul consilier al președintelui Donald Trump pentru relația cu Rusia, Fiona Hill, a respins scenariul unei implicari a Kievului in cadrul scrutinului prezidențial din Statele Unite din 2016, promovat de unii oficiali republicani, ce ar absolvi Moscova de aceleași acuzații, scrie agenția Reuters,…