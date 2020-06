Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante declaratii sustinute de premier: In 13 iunie, regimul comunist condus de Ion Iliescu, dupa ce castigase alegeril,e a decis dupa o inscenare penibila sa faca apel in prima faza la fortele de ordine si dupa aia sa fac apel la mineri pentru a calca in picioare demnitatea oamenilor.…

- "In 13 iunie regimul comunist, condus de Ion Iliescu, dupa ce castigase alegerile in "Duminica Orbului" a decis, dupa o inscenare penibila, sa faca apel in prima faza la fortele de ordine si dupa aceea sa faca apel la mineri pentru a calca in picioare demnitatea tinerilor, intelectualilor, oamenilor…

- Se implinesc 30 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, care a curmat brutal protestul maraton din Piata Universitatii inceput in 22 aprilie 1990. Patru oameni au murit si peste 1.300 au fost raniti, insa dosarul Mineriadei, trimis in instanta in 2017, inca nu a produs o decizie judecatoreasca,…

- Mineriada este termenul generic cu care sunt denumite violențele exercitate de mineri în România postdecembrista. În total au avut loc șase mineriade: Mineriada din 28-29 ianuarie 1990 Mineriada din 18-19 februarie 1990 Mineriada din 13-15 iunie 1990 Mineriada din 24-28 septembrie…

- Președintele Klaus Iohannis face un apel pentru rezolvarea in justiție a dosarului Mineriada. Șeful statului a depus joi dupa-amiaza o coroana de flori in Piața Universitații, pentru a marca 30 de ani de la cel mai de amploare protest anticomunist din Romania.

- K. Iohannis a marcat 30 de ani de la "Fenomenul Piața Universitații" Mineriada din 1990. Foto: Arhiva. Președintele Klaus Iohannis merge în Piața Universitații din centrul Bucureștiului, pentru a depune coroane de flori la monumentul dedicat victimelor mineriadelor…

- Procuratura Anticoruptie a examinat denuntul presedintei PAS, Maia Sandu, care solicita tragerea la raspundere penala a tuturor celor care au negociat si organizat semnarea Acordului de imprumut cu Federatia Rusa, in suma de 200 milioane de euro, document care in cele din urma a fost anulat de Curtea…

- Lidera PAS, Maia Sandu, a anuntat marti, 28 aprilie, ca a sesizat Procuratura Anticoruptie „in vederea tragerii la raspundere penala a tuturor celor care au negociat si organizat semnarea Acordului de imprumut cu Federatia Rusa”.