- In timpul vizitei la Kiev, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus președintelui Volodimir Zelenski ca avizul executivului UE cu privire la cererea Ucrainei de a adera la Uniunea Europeana va fi gata pana la sfarșitul saptamanii viitoare.

- Comisia Europeana intentioneaza sa emita in iunie avizul sau in ce priveste obtinerea de catre Ucraina a statului de candidat la aderarea la Uniunea Europeana, a anuntat, luni, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Asteptam…

- Kievul a completat un chestionar ce va constitui un punct de plecare pentru ca Uniunea Europeana sa decida cu privire la aderarea Ucrainei, a declarat Ihor Jovkva, adjunctul sefului Oficiului presedintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i a…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a angajat, vineri, sa ii ofere presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski un chestionar care constituie un punct de plecare in procesul Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana (UE), relateaza Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea discuții vineri la Kiev cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui ucrainean pentru televiziunea naționala, potrivit Reuters. Acesta a spus ca alte detalii ale discuțiilor nu vor fi anunțate…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…