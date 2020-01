"Avionul a disparut de pe radare la momentul cand a atins o altitudine de 2.400 de metri. Pilotul nu a transmis niciun mesaj radio privind circumstante neobisnuite", a precizat CAO in primul sau raport al anchetei preliminare, publicat in noaptea de miercuri spre joi pe pagina sa de internet.



"Avionul, care se indrepta initial spre vest pentru a iesi din zona (aeriana) a aeroportului, a facut dreapta dupa aparitia unei probleme si era pe drumul de intoarcere spre aeroport in momentul prabusirii", in urma careia au murit cei 176 de pasageri si membri ai echipajului, a adaugat CAO, informeaza…