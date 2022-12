Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, ar vrea sa vada Argentina și Maroc in finala Cupei Mondiale de Fotbal care se desfașoara in Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, adjunctul șefului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, declara ca țara sa va putea și va pune in aplicare articolul ce prevede utilizarea armelor nucleare, daca ii vor fi amenințate teritoriile, inclusiv cele „recent anexate”. „Toți vor ca Rusia sa piarda,…

- „Daca vrea sa nu mai aiba probleme cu energia, Ucraina ar trebui sa recunoasca anexarea de catre Rusia a 19% din teritoriul sau”, a transmis vineri Dmitri Medvedev, omul de incredere al lui Vladimir Putin.La Kiev, oferta lui Medvedev, fost presedinte intre 2008 si 2012, a fost considerata drept o recunoastere…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepreședinte al Consiliului rus de Securitate, figureaza pe o lista cu persoane cautate intocmita de oficialii de securitate din Ucraina cu mai bine de jumatate de an in urma, informeaza Reuters. Anunțul a fost facut luni chiar de catre serviciul ucrainean…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei l-a pus pe lista persoanelor cautate pe vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, se arata in baza de date a Ministerului ucrainean de Interne. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, afirma ca o aderare a Ucrainei la NATO ar grabi inceperea celui de-al treilea razboi mondial. Fostul președinte al Rusiei susține ca liderii ucraineni și alții lor sunt drogați, demenți și cinici. Fii la curent cu cele…

- Lanțul rusesc de magazine Fix Price are la vanzare o „harta decorativa a lumii”, pe care granițele de stat ale Federației Ruse sunt modificate semnificativ, informeaza portalul de opoziție Meduza . Potrivit canalului de Telegram Sirena, harta a fost cumparata de un cetațean dintr-un magazin din Novosibirsk,…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat pe Telegram o noua amenințare cu folosirea armelor nucleare, intr-o postare in care ii critica pe președintele american Joe Biden și premierul britanic Liz Truss.