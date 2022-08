Stiri pe aceeasi tema

- Doua portavioane active ale armatei chineze au ieșit pe mare și ar putea fi trimise in zona strimtorii Taiwan in legatura cu o posibila vizita a președintelui Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, Nancy Pelosi, la Taipei, transmite Zhongguo Shibao. Se observa ca portavioanele „Liaoning” și „Shandong”…

- Avioane de lupta chineze au zburat marți aproape de așa-numita „linie mediana” care separa stramtoarea Taiwan. Pe langa avioanele de lupta, Beijingul a trimis mai multe nave militare in apropiere de linia de demarcație neoficiala dintre China și Taiwan, o acțiune neobișnuita și considerata „extrem de…

- Patru nave de razboi americane, printre care un portavion, au fost pozitionate la est de Taiwan in cadrul unor desfasurari de „rutina”, inaintea apropiatei vizite la Taipei a presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in pofida avertismentelor transmise de China, informeaza Reuters…

- Ziarul Liberty Times din relateaza ca, in jurul orei 9 dimineața din 2 august, Aeroportul Internațional Taoyuan a primit o scrisoare de amenințare in care se spune ca „pentru a o impiedica pe președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, sa viziteze țara, 3 explozibili vor fi plasați…

- Avionul cu președintele Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, la bord ar putea incerca sa aterizeze in Taiwan sub pretextul unei defecțiuni tehnice sau al necesitații de a se alimenta, noteaza, luni, The Global Times. Acesta noteaza ca „este inca posibil ca Pelosi sa vrea sa faca pasul riscant…

- Armata americana elaboreaza planuri de urgenta pentru eventualitatea vizitei presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, in contextul avertismentelor Chinei, afirma oficiali de la Washington, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- China a transmis avertismente puternice pe cale privata catre administrația Biden in privința unei posibile vizite a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, scrie Reuters, preluand Financial Times.

- Administratia Chinei a avertizat, marti seara, Statele Unite ca va fi nevoita sa reactioneze "puternic" si "determinat" daca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, va efectua o vizita in Taiwan, informeaza site-ul Axios.com.