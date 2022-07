Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele srilankez Gotabaya Rajapaksa a plecat joi din Maldive catre Singapore, la bordul unui avion apartinand companiei Saudia, anunta un reprezentant aeroportuar, la o zi dupa ce liderul a fugit din Colombo din cauza manifestantilor care i-au invadat resedinta. In acelasi timp, protestatarii…

- Președintele srilankez Gotabaya Rajapaksa, care nu si-a oficializat inca demisia, a fugit joi din Maldive, alaturi de soția sa, la bordul unui zbor comercial spre Singapore, relateaza CNN , care citeaza o sursa de rang inalt de securitate din Colombo. Rajapaksa a parasit miercuri Sri Lanka pe fondul…

- Președintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fugit și din Maldive, unde ajunsese in urma cu o zi. El s-a imbarcat la bordul unui avion al unei companii saudite, a declarat pentru CNN o sursa de securitate de rang inalt de securitate de la Colombo. Intre timp, in țara sa natala furia oamenilor…

- Primul ministru srilankez, Ranil Wickremesinghe, a declarat miercuri stare de urgenta in intreaga insula dupa ce președintele Gotabaya Rajapaksa a reușit sa fuga – pe calea aerului – in insulele Maldive. ”Primul ministru, in calitate de președinte interimar, a declarat stare de urgența in intreaga țara…

- Prim-ministrul srilankez Ranil Wickremesinghe a fost desemnat presedinte interimar, in conditiile in care presedintele Gotabaya Rajapaksa a fugit in strainatate, a anuntat presedintele parlamentului, transmite AFP. ‘Din cauza absentei sale din tara, presedintele Rajapaksa mi-a spus ca l-a desemnat pe…

- Presedintele Sri Lankai, Gotabaya Rajapaksa, a acceptat sambata sa demisioneze saptamana viitoare, la cateva ore dupa ce fusese constrans sa fuga de la resedinta sa, invadata de multimea de protestatari si dupa manifestatii uriase la Colombo, provocate de criza catastrofala care afecteaza tara, relateaza…

- Presedintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fugit, sambata, din resedinta sa oficiala din Colombo, cu cateva minute inainte ca aceasta sa fie luata cu asalt de protestatari care ii cer demisia, informeaza News.ro. „Presedintele a fost escortat in siguranta”, a declarat o sursa pentru agenția AFP.…