Stiri pe aceeasi tema

- Au fost clipe de panica la bordul unei curse Alaska Airlines. Pilotul a fost nevoit sa aterizeze de urgența dupa ce o fereastra a explodat imediat dupa decolare. In urma acestui incident, compania a decis ca toate avioanele Boeing 737 Max 9 sa ramana la sol, pentru a fi inspectate, relateaza BBC. O…

- Au fost clipe de panica la bordul unei curse Alaska Airlines. Pilotul a fost nevoit sa aterizeze de urgența dupa ce o fereastra a explodat imediat dupa decolare. In urma acestui incident, compania a decis ca toate avioanele Boeing 737 Max 9 sa ramana la sol, pentru a fi inspectate, relateaza BBC.

- O aeronava a companiei Alaska Airlines ce zbura spre California a aterizat vineri, 5 ianuarie, de urgența pe un aeroport din statul american Oregon. Avionul Boeing 737 Max 9 a revenit la Portland dupa 35 de minute de la decolare, dupa ce a pierdut o parte din fuzelaj, relateaza BBC.

- Un avion al Alaska Airlines, cu 177 de persoane la bord, a efectuat o aterizare de urgenta vineri in Oregon, Statele Unite nord vest , pasagerii semnaland ca o parte a fuzelajului pe care se afla un hublou s a desprins dupa decolare, a anuntat compania aeriana, relateaza AFP si dpa. Un avion al Alaska…

- Un zbor al companiei Alaska Airlines cu 177 de persoane la bord a aterizat de urgența, vineri, in statul american Oregon. Pasagerii au declarat ca o ușa s-a desprins de pe fuzelaj dupa decolare. Alaska Airlines reține la sol intreaga flota de avioane Boeing 737-9 MAX dupa incident, informeaza Mediafax.Zborul…

- Un barbat neidentificat, in varsta de 38 de ani, a creat haos in noaptea de duminica (26 noiembrie), folosind ieșirea de urgența a unui avion al companiei Southwest Airlines pe Aeroportul Internațional Louis Armstrong New Orleans. Martorii oculari au filmat pasagerii panicați care voiau sa coboare din…

- Imagini inedite cu premierul Marcel Ciolacu in avionul cu refugiați din Fașia Gaza / VideoAvionul cu cei 93 de refugiați romani, care au scapat din iadul razboiului din Gaza, a aterizat la baza 90 Otopeni. Premierul Marcel Ciolacu care a mers la Cairo pentru a-i prelua pe refugiați a stat,…

- La jumatatea zborului, motorul drept al unui avion al companiei aeriene braziliene a explodat. Pasagerii au reușit sa filmeze momentul exploziei. Imaginile arata foc și fum ieșind din motor. Din cauza exploziei, avionul se inclina pentru o clipa intr-o parte, iar pasagerii incep sa intre in panica,…