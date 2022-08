Un zbor al companiei aeriene Ethiopian Airlines a trecut pe deasupra destinației fara sa aterizeze. Motivul? Ambii piloți au adormit… Este un pilot in avion? Probabil asta s-au intrebat pasagerii zborului ET343 al companiei Ethiopian Airlines care lega Khartoum (Sudan) de Addis Abeba (Ethiopia). In noaptea de 15 august, avionul Boeing 737 se apropia de destinație, dar nu a inceput coborarea spre aeroport. Și asta deoarece cei doi piloți au adormit la comenzile aparatului, relateaza cotidianul New Zeeland Herald. Menținut la 11.000 de metri deasupra solului pe pilot automat, avionul a survolat…