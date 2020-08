Stiri pe aceeasi tema

- Analizarea datelor cutiilor negre ale avionului de pasageri ucrainean prabusit in Iran in luna ianuarie arata ca acesta a fost lovit de doua rachete la interval de 25 de secunde si ca pasagerii erau inca in viata o perioada de timp dupa impactul primei explozii, a anuntat Iranul duminica, transmite…

- Statele Unite nu au dreptul sa declanseze mecanismul de reimpunere a tuturor sanctiunilor ONU cu privire la Iran, sustine ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif intr-o scrisoare adresata Natiunilor Unite in care solicita membrilor Consiliului de Securitate sa respinga initiativa Washingtonului,…

- Numarul global de decese de la COVID-19 a depașit miercuri 700.000 de cazuri, potrivit unui raport al Reuters, Statele Unite, Brazilia, India și Mexic aflandu-se in varful listei la creșterea deceselor. Aproape 5.900 de persoane mor in medie la fiecare 24 de ore de la COVID-19, conform calculelor Reuters…

- Patru rachete de tip Katiusa au fost lansate asupra unei baze militare din sudul capitalei irakiene Bagdad - pe care o foloseste coalitia internationala antijihadista condusa de Statele Unite, scrie Reuters, citat de news.ro. Ultimul atac a avut loc in ianuarie, in apropierea Ambasadei SUA.

- Teheranul a anuntat un ”accident” la complexul nuclear de la Natanz, in centrul Iranului, si a avertizat Statele Unite si Israelul impotriva oricarei actiuni ostile impotriva sa, relateaza AFP.