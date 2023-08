Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane si-au pierdut viata dupa ce un avion monomotor s-a prabusit marti in vestul Frantei, langa Nantes, a anuntat Autoritatea Aeronautica Civila din Franta, BEA, transmite miercuri DPA, potrivit Agerpres.

- Autoritațile au inceput cautarile dupa ce avionul a disparut de pe radare. Primele resturi au fost gasite dupa-amiaza, in jurul Lavau-sur-Loire.„Erau trei ocupanți la bord”, a declarat, pentru Le Figaro, președintele clubului de zbor Loudun, Michel Richez, prezent la decolarea aeronavei. Foto: Profi…

- Pe 6 august 1945, bombardierul B-29 Superfortress Enola Gay a aruncat o bomba atomica asupra orașului Hiroshima. A fost primul atac cu bomba atomica din istorie, in urma caruia 80.000 de oameni au murit instantaneu.

- Presedintele francez Emmanuel Macron ii va primi, marti, la Palatul Elysee, pe cei peste 220 de primari ai localitatilor care au fost afecate de violentele din ultimele zile, relateaza presa din Franta, informeaza news.ro.De asemenea, Macron ii va primi luni pe presedintii Senatului si Adunarii Nationale.…

- Premierul chinez, Li Qiang, este de miercuri in vizita oficiala in Franța la invitația guvernului francez. El va participa și va avea un discurs la Summitul pentru un nou pact financiar global. {{686445}} In cursul vizitei, Li Qiang se va intilni cu președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Elisabeth…

- Este alerta in apele Oceanului Atlantic! Echipe de salvatori din Statele Unite, Canada și Franța se afla intr-o cursa contracronometru in incercarea de a gasi submersibilul turistic Titan. Submarinul de 6,5 metri a disparut in timpul unei calatorii spre epava de 111 ani de pe fundul Oceanului, in cursul…

- Mai mulți copii au fost injunghiați in orașul francez Annecy, situat in sud-estul țarii, la aproximativ 200 de kilometri de Lyon. Atacul sanngeros a avut loc la un loc de joaca. UPDATE. Palatul Elysee transmite ca președintele Emmanuel Macron „urmarește situația”, conform BFMTV. UPDATE. Numarul victimelor…