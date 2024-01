Avion cu sute de persoane la bord, în flăcări pe aeroport Avion cu sute de persoane la bord, in flacari pe aeroport. Pasagerii și insoțitorii de bord au trait clipe de groaza minute in șir, dupa ce avionul care transporta 379 de persoane a luat foc pe pista din Tokyo, la aterizare. Aeronava s-a ciocnit violent cu un alt avion care aparținea Pazei de Coasta. Din pacate, cinci dintre cei care se aflau in avionul pazei au murit, iar pilotul este și el intr-o stare foarte grava. Ca prin minune, toți cei din avionul plin cu pasageri au supraviețuit. Imaginile de la fața locului sunt de-a dreptul cutremuratoare. Pasagerii au reșit sa iasa la timp din aeronava… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

