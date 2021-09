Avioanele NATO caută submarinele lui Putin în estul Mediteranei Pe conturile de Twitter de monitorizare a aviației a fost semnalat faptul ca, in ultimele zile, avioane de cercetare americane și turcești au indeplinit misiuni specifice in estul Marii Mediterane, cel mai probabil pentru cautarea unor submarine rusești. Astfel, sambata, 11 septembrie, un avion american de patrulare antisubmarin de tip P-8A Poseidon, care a decolat de […] The post Avioanele NATO cauta submarinele lui Putin in estul Mediteranei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

