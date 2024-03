Rezultatele Raportului anual privind Siguranța Aviației Mondiale pentru 2023 arata ca, numai in Europa, rata tuturor accidentelor s-a imbunatatit de la 0,98 per milion in 2022 pana la 0,48 accidente in 2023. Aceasta statistica este semnificativ mai buna decat media pe cinci ani pe continent de 0,77 incidente la un milion, potrivit Euronews, citat de Rador Radio Romania.