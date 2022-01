Stiri pe aceeasi tema

- Spania si Olanda (Tarile de Jos) si-au preluat sambata misiunile de supraveghere aeriana in Bulgaria, pe fondul cresterii tensiunilor regionale si a temerilor aliatilor occidentali legate de o eventuala invazie militara rusa in Ucraina. Spania va trimite intre 5-7 avioane de vanatoare Eurofighter Typhoon,…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit, vineri, in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com. ”De la aceasta tribuna vreau sa spun clar…

- Rusia a reluat furnizarea de gaze naturale catre Romania prin Agenția Ucraineana de Transport de Gaze, a declarat miercuri operatorul de stat ucrainean de transport de gaze TSOUA, potrivit Reuters. Gazprom din Rusia a suspendat tranzitul de gaze catre Romania prin Ucraina in aprilie anul trecut și de…

- Departamentul de stat al SUA si-a prelungit atentionarea de calatorie pentru Ucraina, avertizandu-si cetatenii cu privire la amenintarea militara sporita pe care o reprezinta Rusia pentru aceasta tara si indemnand pe oricine intentioneaza sa viziteze Ucraina sa se razgandeasca. Guvernul american, care…

- Lista tarilor considerate cu risc epidemiologic a fost actualizata, vineri, iar Spania, Italia, Suedia, Dominica si Maldive au fost incluse in zona rosie, din cauza incidentei ridicate a cazurilor de COVID-19. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat noua lista a țarilor/teritoriilor…

- “Exista elemente care ne fac sa credem ca este ceva serios”, a declarat, duminica, secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, la Antena 3, in contextul mobilizarii de forțe militare ruse la granița cu Ucraina. “Am mai avut, in luna iunie anul acesta, o mobilizare poate similara ca numar de trupe.…

- Noua oameni au murit, luni seara, intr-un incendiu produs intr-un camin de batrani din estul Bulgariei. Focul a izbucnit la acoperișul de lemn al cladirii in care locuiau 58 de batrani. Cand au ajuns pompierii, acoperișul era deja cuprins de flacari uriașe și ultimul etaj era plin de fum negru. Locatarii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) trage un semnal de alarma cu privire la ritmul ”foarte ingrijorator” al transmiterii COVID-19 in Europa, avertizand ca s-ar putea ca inca jumatate de milion de oameni sa moara pana in februarie, relateaza AFP. Numarul cazurilor noi pe zi este in crestere de aproape…