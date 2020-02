Stiri pe aceeasi tema

- Above & Beyond au anunțat ca urmeaza sa scoata un nou album acustic, intitulat ”Acoustic III”. Albumul ar trebui sa fie lansat in vara și continua proiectul trio-ului, in care hituri pe care aceștia le-au scos de-a lungul carierei sunt reinterpretate. Pe langa acest anunț, Above & Beyond au lansat și…

- Disclosure și Khalid fac din nou echipa și au lansat melodia ”Know Your Worth”. Dupa ce anul trecut aceștia au colaborat pentru piesa ”Talk”, de pe albumul ”Free Spirit” al lui Khalid, piesa ce a fost nominalizata la Grammy, duo-ul englez și tanarul Khalid au lansat ”Know Your Worth”, o melodie dance,…

- Vine cate o zi in care lumea muzicii electronice are parte de cate un moment de Throwback! ‘Levels’ de Avicii, ‘Don’t You Worry Child’ – Swedish House Mafia, ‘If I Lose Myself’ – Alesso, ‘Reload‘ piesa semnata Sebastian Ingrosso & Tommy Trash și lista poate continua. Genul acesta de producții. Din aceasta…

- Ne bucuram de fiecare data cand avem posibilitatea sa lansam piesele artiștilor romani talentați din noul val in direct pe radio. De data asta a fost randul lui Amuly și a piesei „Sa sara„, primul single extras de pe albumul „Blindat„. Amuly a inceput sa scrie inca de la 11 ani, fiind puternic influențat…

- “January 24th.. This one is special ❤️” Postarea facuta pe contul de Instagram de norvegianul Kygo a generat un val uriaș de emoție in intrega lume. Motivul? Lansarea unui proiect emoționat la care a lucrat cu AVICII și Sandro Cavazza: „Forever Yours„. Chiar și artwork-ul pentru aceasta producție reprezinta…

- Artista spaniola Rosalia si vedeta cubanezo-americana Camila Cabello vor canta live la viitoarea gala a premiilor Grammy, unde ambele sunt nominalizate alaturi de alti artisti precum Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas Brothers si Lana del Rey. Organizatorii galei au anuntat miercuri artistii…

- ​Autoritațile lucreaza la reducerea „sporului pentru condiții vatamatoare” pe care îl primesc angajații bugetari, potrivit unor surse guvernamentale. O varianta luata în calcul este de 30% din salariul minim. Cu alte cuvinte, pentru mulți reducerea va fi mare, având în…

- ”Wake me up” a lui Avicii este piesa dance cu cea mai buna poziție ocupata in topurile ultimilor 10 ani. Piesa a fost lansata in 2013 și se afla pe locul 13 in top 100 al celor mai bune melodii lansate intre 2010 și 2019 in Anglia, potrivit The Official UK Charts Company. Primul loc... View Article